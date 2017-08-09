Метеоновости
Прогноз погоды на день 9 августа
Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C.
В Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +24.. +26°C.
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▪ Опубликовано 09.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31266 | Новости в RSS.
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