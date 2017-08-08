Идёт жара

9 августа Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

10 августа погоду будут определять поле повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. В западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Будет преобладать сухая погода, лишь в крайних западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +24..+29°С; по юго-западу ночью +18..+20°С, днем +30..+34°С.

11 августа погоду будет формировать в основном атмосферный фронт и очень теплые воздушные массы, поступающиеся с юго-запада Европы. Ночью преимущественно в северо-западных и центральных районах республики, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ночью и утром ожидаются сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +15..+22°С, максимальная днем +25..+32°С, в южных районах +33..+34°С, в Брестской области местами воздух прогреется до +35°С.