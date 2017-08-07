Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 августа Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +19 ..+25 °С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +20..+22°С.

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▪ Опубликовано 07.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31257 | Новости в RSS.

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