Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 августа Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +22..+28°C, в отдельных районах по юго-востоку до +30°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха +24..+26°C.

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▪ Опубликовано 05.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31253 | Новости в RSS.

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