Последние жаркие дни

5 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по югу до +20°С; максимальная днем +22..+28°С, в отдельных районах по юго-востоку до +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

6 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов. Ночью без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-востоку до +30°С.

7 августа система фронтов переместится на юго-восток республики, а с территории Польши начнет перемещаться антициклон. Ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+15°С, максимальная днем +21..+23°С.