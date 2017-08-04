В ближайшие дни текущий режим на реках и водоемах страны сохранится

В настоящее время на реках отмечаются небольшие колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см. На притоке Немана реке Россь у д. Студенец и на притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и составляет 19-27°C.

В ближайшие дни текущий уровенный и температурный режим на реках и водоемах страны сохранится.