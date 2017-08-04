Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 августа Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +24.. +29°С, по юго-востоку +30.. +32°С. Сегодня в столице: Небольшой кратковременный дождь (вероятность дождя 70-80%). Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +26 +28°С.

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▪ Опубликовано 04.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31248 | Новости в RSS.

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