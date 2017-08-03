В пятницу снова ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни

4 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами при грозах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление будет падать.

5 августа республика будет находиться под влиянием неустойчивых теплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +22..+29°С.

6 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по западной половине республики, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+28°С, по юго-востоку до +30°С.