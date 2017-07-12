 

Метеоновости

  13 июля (четверг) ночью по западу, а днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. В дневные часы во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град и сильные ливни. В Минске днем 13 июля ожидается гроза, при грозе в отдельных районах по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 12.07.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31158

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.

 

 

 

 