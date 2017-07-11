 

Метеоновости

  В ночь на 12 июля (среда) на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 11.07.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31153

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