Метеоновости
11 июля (вторник) ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в южных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°.
В Минске днем ожидаются грозы, при грозах местами по городу сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 10.07.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31147
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