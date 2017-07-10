11 июля (вторник) ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в южных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°.

В Минске днем ожидаются грозы, при грозах местами по городу сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.