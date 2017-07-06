Метеоновости
Сегодня, 6 июля (четверг), в период с 14 до 20 часов на большей части Беларуси и в г. Минске ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах страны ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 06.07.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31134
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