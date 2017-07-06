Сегодня, 6 июля (четверг), в период с 14 до 20 часов на большей части Беларуси и в г. Минске ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах страны ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.