Сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 21 часа на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в ночь на 5 июля (среда).

По Минску: сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 22 часов по городу ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.