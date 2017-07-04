Метеоновости
Сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 21 часа на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в ночь на 5 июля (среда).
По Минску: сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 22 часов по городу ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 04.07.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31115
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