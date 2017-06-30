Сегодня 30 июня (пятница) в период с 20 часов до 23 часов по Минской области при грозах ожидаются местами сильные ливни, град.

Местами по городу Минску при грозе ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.