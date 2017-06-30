 

Метеоновости

  Сегодня 30 июня (пятница) в период с 20 часов до 23 часов по Минской области при грозах ожидаются местами сильные ливни, град.
Местами по городу Минску при грозе ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 30.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31104

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