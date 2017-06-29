30 июня (пятница) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

По восточной половине в отдельных районах град, сильные ливни. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.

В Минске - грозы. В ночные часы в отдельных районах города сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.