Утром и днем 28 июня (среда) по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, максимальная температура воздуха по Брестской области достигнет +30 +32.

Оранжевый уровень опасности.