Метеоновости
Утром и днем 28 июня (среда) по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, максимальная температура воздуха по Брестской области достигнет +30 +32.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 27.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31086
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.