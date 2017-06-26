Метеоновости
Днем 29 июня (четверг) на большей части территории республики ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С, во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 26.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31080
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