 

Метеоновости

  Сегодня 21 июня (среда) в период с 13 до 19 часов по северной половине республики, на большей части Минской области и в Минске ожидаются грозы и усиление ветра порывами 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 22 часов.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 21.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31063

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