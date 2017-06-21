Сегодня 21 июня (среда) в период с 13 до 19 часов по северной половине республики, на большей части Минской области и в Минске ожидаются грозы и усиление ветра порывами 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 22 часов.

Оранжевый уровень опасности.