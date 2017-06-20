Метеоновости
Сегодня 20 июня (вторник) в период с 13 до 20 часов на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня (среда).
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▪ Опубликовано 20.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31057
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