 

Метеоновости

  Наблюдающиеся по крайнему западу республики грозы, в период с 19 часов 30 минут до 21 часа сегодня 12 июня (понедельник), распространятся на большую часть Гродненской и Брестской областей и сохранятся до 24 часов. При грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 12.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31026

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.

 

 

 

 