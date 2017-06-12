Наблюдающиеся по крайнему западу республики грозы, в период с 19 часов 30 минут до 21 часа сегодня 12 июня (понедельник), распространятся на большую часть Гродненской и Брестской областей и сохранятся до 24 часов. При грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.