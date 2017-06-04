5 июня (понедельник) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В Минске: ночью и в первую половину дня 5 июня (понедельник) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Оранжевый уровень опасности.