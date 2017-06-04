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  5 июня (понедельник) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В Минске: ночью и в первую половину дня 5 июня (понедельник) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 04.06.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30995

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