Сегодня, 1 июня (четверг), в период с 13 до 19 часов на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с. В ближайшие сутки, 2 июня (пятница): ночью по северу, а днем во многих районах страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.