 

Метеоновости

  Наблюдающийся ветер порывами 15-20 м/с сохранится по северной половине республики в течение ночи 1 июня (четверг).
Наблюдающийся ветер порывами 15-18 м/с сохранится в Минске в течение ночи 1 июня (четверг).

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 31.05.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30978

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