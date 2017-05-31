Наблюдающийся ветер порывами 15-20 м/с сохранится по северной половине республики в течение ночи 1 июня (четверг).

Наблюдающийся ветер порывами 15-18 м/с сохранится в Минске в течение ночи 1 июня (четверг).



Оранжевый уровень опасности.