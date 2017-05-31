Метеоновости
Наблюдающийся ветер порывами 15-20 м/с сохранится по северной половине республики в течение ночи 1 июня (четверг).
Наблюдающийся ветер порывами 15-18 м/с сохранится в Минске в течение ночи 1 июня (четверг).
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▪ Опубликовано 31.05.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30978
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