Сегодня, 29 мая (понедельник), в период с 10 до 16 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов. В Минске ожидается гроза в период с 13 до 17 часов , в отдельных районах города при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.