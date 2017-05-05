Метеоновости
8 мая (понедельник) ожидается ухудшение погодных условий: похолодает, на большей части территории дожди, по северу страны – с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки. 9-11 мая (вторник-четверг) сохранится холодная, неустойчивая с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега погода.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 05.05.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30873
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.