 

Метеоновости

  8 мая (понедельник) ожидается ухудшение погодных условий: похолодает, на большей части территории дожди, по северу страны – с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки. 9-11 мая (вторник-четверг) сохранится холодная, неустойчивая с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега погода.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 05.05.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30873

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