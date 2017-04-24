 

Метеоновости

  Утром и днем 25 апреля (вторник) на большой части территории республики ожидается усиление южного ветра порывами до 15-20 м/с, в Минске в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 24.04.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30831

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