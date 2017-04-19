Днем 21 апреля (пятница) в северо-западных районах, а 22 апреля (суббота) на большой части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. 22 апреля (суббота) по городу Минску ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.