Метеоновости
Днем 21 апреля (пятница) в северо-западных районах, а 22 апреля (суббота) на большой части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. 22 апреля (суббота) по городу Минску ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 19.04.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30815
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