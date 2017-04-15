Метеоновости
16 апреля (воскресенье) ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с; по северу страны ожидается сильный мокрый снег, на дорогах - гололедица. В Минске 16 апреля (воскресенье) в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 15.04.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30797
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