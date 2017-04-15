16 апреля (воскресенье) ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с; по северу страны ожидается сильный мокрый снег, на дорогах - гололедица. В Минске 16 апреля (воскресенье) в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.