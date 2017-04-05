Завтра начнутся дожди

6 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +8..+13°С, по юго-востоку до +17°С. Атмосферное давление будет падать.

7 апреля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в воздушной массе североатлантического происхождения; по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Преимущественно по восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

8 апреля с юга Швеции на территорию республики начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, по востоку страны сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Финского залива. Преимущественно по востоку страны ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Днем по восточной половине территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу до +13°С.