Прогноз погоды на день 5 апреля

Переменная облачность. По юго-востоку, а вечером и в северо-западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +12..+17°C, по юго-западу до +20°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +15..+17°C.