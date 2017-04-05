Метеоновости
Прогноз погоды на день 5 апреля
Переменная облачность. По юго-востоку, а вечером и в северо-западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +12..+17°C, по юго-западу до +20°C.
В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +15..+17°C.
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▪ Опубликовано 05.04.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30756 | Новости в RSS.
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