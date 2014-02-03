Температура воды в реках 3.2-14°

В настоящее время на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-16 см. Рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки отмечается на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, а также на притоках Западной Двины. В результате хозяйственной деятельности на Западной Двине суточное колебание уровней воды составляет 5-85 см.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и п.г.т. Лоев, Березине у г. Березино, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасное высокое значение на 1 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды.

Температура воды повысилась и составляет в реках 3.2-14°C, в водоемах 4.3-12°C.

В ближайшие дни на реках будет преобладаться спад уровней воды. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец вода войдет в русло.