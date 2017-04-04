Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +9..+15°C, по юго-западу до +17°C. В Минске без осадков, максимальная температура воздуха +12..+14°C.

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▪ Опубликовано 04.04.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30753 | Новости в RSS.

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