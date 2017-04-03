Немного похолодает

4 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +9..+15°С, по юго-западу до +17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

5 апреля ночью большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши и Украины ожидается перемещение атмосферных фронтов. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по северо-востоку при прояснениях до 0..-2°С; максимальная днем +12..+17°С, по югу до +19°С.

6 апреля погоду будут формировать фронтальные разделы, днем на северо-запад страны ожидается поступление прохладных воздушных масс со Скандинавского полуострова. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-востоку до +15°С.