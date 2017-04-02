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Прогноз погоды на день 2 апреля

синоптическая картаПеременная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +15.. +21°C, по юго-западу до +23°C.

В столице: малооблачно. Без осадков. Максимальная температура воздуха около +20°C.


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▪ Опубликовано 02.04.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30746 | Новости в RSS.

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