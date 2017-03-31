В выходные — жара

1 апреля погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем на территорию страны будет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер: ночью слабый, днем южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, по северо-востоку -1..-3°С, максимальная днем +8..+14°С; по юго-западу страны ночью +7..+9°С, днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.

2 апреля на большую часть республики распространится поле повышенного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе южных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

3 апреля погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-востоку +18..+21°С.