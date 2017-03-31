Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь).По восточным районам утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый . Максимальная температура воздуха +3.. +9°С, по юго-западу +10.. +16°С. Сегодня в столице: дождь, утром с мокрым снегом (вероятность осадков более 90 %), порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +7.. +9°С.

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▪ Опубликовано 31.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30739 | Новости в RSS.

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