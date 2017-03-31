 

Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта

синоптическая картаОблачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь).По восточным районам утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый . Максимальная температура воздуха +3.. +9°С, по юго-западу +10.. +16°С. Сегодня в столице: дождь, утром с мокрым снегом (вероятность осадков более 90 %), порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +7.. +9°С.


Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта»

▪ Опубликовано 31.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30739 | Новости в RSS.

Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта.

 

 

 

 