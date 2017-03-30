У города Петриков уровень воды достиг опасного значения

В настоящее время на реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки отмечается на Западной Двине у г. Витебск, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель, Припяти на участке Петриков – Мозырь и некоторых ее притоках. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды достиг опасного высокого значения. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, однако здесь отмечается ровный ход уровней воды и небольшой их спад.

Температуры воды повысилась и составляет в реках 2.0-9.6°C, в водоемах 3.6-6.2°C.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, в результате чего на Вилии у д. Стешицы и Свислочи у д. Теребуты вода войдет в русло.