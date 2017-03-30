Завтра еще холодно

31 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине республики, утром и днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем +3..+9°С; по юго-западу ночью +1..+6°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

1 апреля погоду будут определять малоактивные фронтальные системы и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8, по северо-востоку при прояснениях 0..-3°С; максимальная днем +11..+18°С, по юго-западу до +20°С, в крайних северо-восточных районах +5..+10°С.

2 апреля большая часть республики окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе южных широт, в северных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в северо-восточных районах, а днем по северу страны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +14..+21°С.