Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране от +3°С до +9°С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха около +6°С.

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▪ Опубликовано 30.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30735 | Новости в RSS.

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