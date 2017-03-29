 

Метеоновости

Прогноз погоды на день 29 марта

синоптическая картаОблачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°C, по юго-западу +10..+15°C.

В Минске: во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +5..+7°C.


Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 29 марта»

▪ Опубликовано 29.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30731 | Новости в RSS.

Условия републикации «Прогноз погоды на день 29 марта».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды на день 29 марта.

 

 

 

 