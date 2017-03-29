Метеоновости
Прогноз погоды на день 29 марта
Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°C, по юго-западу +10..+15°C.
В Минске: во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +5..+7°C.
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▪ Опубликовано 29.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30731 | Новости в RSS.
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