Прогноз погоды на день 29 марта

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°C, по юго-западу +10..+15°C.

В Минске: во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +5..+7°C.