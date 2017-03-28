Снег и похолодание

29 марта погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается ночью переменная облачность, без осадков. Днем увеличение облачности, на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +3..+9°С; по юго-западу ночью +1..+5°С, днем +10..+15°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

30 марта погоду будут формировать в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря, и только днем западные регионы страны попадут под влияние области повышенного давления. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью ожидается слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -4°С по северу до +5°С по югу, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

31 марта ночью северо-западные районы страны, а утром и днем значительная часть территории республики окажутся под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Балтийского моря. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу температура воздуха составит ночью +1..+3°С, максимальная днем +10..+16°С