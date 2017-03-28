На реках начался спад уровней воды

В настоящее время на реках наблюдается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-21 см. Рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки отмечается на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Припяти у г. Пинск и г. Мозырь, а также отдельных ее притоках.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти на участке Черничи – Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Горынь у д. М.Викоровичи, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков и у д. Черничи, ее притоке реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Немана реке Щара у г. Слоним.

На водных объектах происходит постепенное повышение температуры воды и в настоящее время она составляет в реках 1.3-7.2°C и в водоемах 3.0-5.8°C. В ближайшие дни на реках будет отмечаться преимущественно спад уровней воды.