Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+10°С, по юго-западу +11.. +15°С. Сегодня в столице: без осадков.В первой половине дня сохранится сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +7..+9°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 28 марта»

▪ Опубликовано 28.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30728 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 28 марта».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 28 марта.