Уровни воды близки к опасным высоким отметкам

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-12 см отмечается на Припяти, большем протяжении Западной Двины и Днепра, отдельных участках Немана и Сожа. Спад (1-23 см за сутки) уровней воды наблюдается на Вилии, Березине, Немане на участке Белица – Гродно, Соже на участке Кричев – Славгород, Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти на участке Черничи – Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков и у д. Черничи, ее притоке реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Немана реке Щара у г. Слоним.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды. На притоке Припяти реке Горынь у д. М.Викоровичи вода выйдет на пойму. На Припяти у г. Петриков и ее притоке реке Случь у д. Ленин уровни воды превысят опасные высокие отметки.