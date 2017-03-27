Прогноз погоды

28 марта погоду Беларуси будет определять воздушная масса, поступающая со Скандинавии, ночью и утром по северо-восточной половине республики скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-восточной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу +11..+15°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

29 марта в ночные часы республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, днем с юга Балтики переместится система фронтальных разделов. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +2..+9°С; по юго-западу ночью +1..+4°С, днем +10..+15°С.

30 марта фронтальные разделы будут перемещаться на соседние районы России, днем на территорию Беларуси начнет распространяться область повышенного атмосферного давления с Балтийского моря. Ночью на большей части, днем по востоку страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северу до +5°С по югу, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.