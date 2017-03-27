Метеоновости
Прогноз погоды на день 27 марта.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+11°С, в юго-западных районах +12..+15°С. Сегодня в столице: Без осадков. Сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +9..+11°С.
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▪ Опубликовано 27.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30722 | Новости в RSS.
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