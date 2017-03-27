Прогноз погоды на день 27 марта.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+11°С, в юго-западных районах +12..+15°С. Сегодня в столице: Без осадков. Сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +9..+11°С.