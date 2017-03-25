Метеоновости
Прогноз погоды на день 25 марта
Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +2°C по северо-востоку до +9°C по юго-западу страны.
В столице: осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Максимальная температура воздуха +3.. +5°C.
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▪ Опубликовано 25.03.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30718 | Новости в RSS.
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