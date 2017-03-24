В выходные — дождь и мокрый снег

25 марта ночью Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, умеренный. Минимальная температура воздуха -1..-7°С. Днем погоду будет определять фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений, умеренный, по северо-западу страны порывистый. Максимальная температура воздуха от +2°С по северо-востоку республики до +9°С по юго-западу. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно падать.

26 марта ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем на территорию Беларуси распространится область повышенного давления с Финского залива. Ночью на большей части, днем по юго-востоку республики пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +2..+8°С.

27 марта на фоне области повышенного атмосферного давления будут перемещаться фронтальные разделы с севера Балтики, днем на юго-запад страны ожидается поступление более теплых воздушных масс с территории Польши. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в восточных районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. По северо-востоку страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу до +13°С.