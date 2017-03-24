Колебания уровней воды с тенденцией к их повышению

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-31 см наблюдается на Западной Двине, большем протяжении Днепра и Припяти, отдельных участках Березины и Сожа. Спад (1-23 см за сутки) уровней воды отмечается на Немане, Вилии, большем протяжении Березины и Сожа, а также на притоках Западного Буга.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и п.г.т. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти на участке Черничи – Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков (до ее достижения осталось 4 см, в настоящее время здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 2 см) и у д. Черничи (до ее достижения осталось 15 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды), а также на притоке Немана реке Щара у г. Слоним (до ее достижения осталось 6 см при суточном росте 3 см).

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Днепре у г. Речица вода выйдет на пойму.

На Припяти у г. Петриков и притоке Немана реке Щара у г. Слоним уровень воды достигнет опасной высокой отметки.