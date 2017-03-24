Прогноз погоды на день 24 марта

Облачно с прояснениями. Утром преимущественно по южной половине, а днем по востоку республики кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха +6..+12°С. Сегодня в столице: Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +8..+10°С.